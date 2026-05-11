Aliağa'daki İş Cinayetleri İçin Araştırma Talebi

11.05.2026 12:20
Emek Partisi, Aliağa'da iş cinayetlerinin araştırılması için TBMM'de önerge verdi.

(ANKARA) - Emek Partisi, TBMM'de araştırma önergesi verilen İzmir Aliağa'da ağır sanayi havzasındaki iş cinayetlerinin nedenlerinin açığa çıkarılmasını isteyerek, "Aliağa'da işçinin canını, halk sağlığını ve doğayı sermayenin kar hırsına teslim eden bu düzen açığa çıkarılmalı; sorumlular hesap vermelidir" çağrısı yaptı.

Emek Partisi'nin (EMEP) sosyal medya hesabından, İzmir'in Aliağa'daki ağır sanayi havzasında meydana gelen iş cinayetlerine ilişkin verilen TBMM Araştırma önergesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa'da işçiler ölüyor, halk sağlığı tehdit altında, doğa yok ediliyor. Partimiz milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca'nın ilk imzacısı olduğu CHP, DEM Parti ve TİP'li 22 milletvekilinin de imzaladığı Meclis Araştırması önergesiyle, Aliağa'daki gemi söküm tesisleri ve demir-çelik fabrikalarında yaşanan iş cinayetlerinin, ağır yaralanmaların, meslek hastalıklarının ve çevre tahribatının tüm boyutlarıyla araştırılması istendi. 2013-2022 yılları arasında Aliağa'da en az 97 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2013'ten 2026 Mayıs başına kadar ise yalnızca gemi söküm tesislerinde en az 21 işçi hayatını kaybetti. Üretim baskısı, denetimsizlik, götürü ve taşeron çalışma, sendikasızlaştırma ve işçi sağlığı önlemlerindeki eksiklikler araştırılmalıdır. Aliağa'da işçinin canını, halk sağlığını ve doğayı sermayenin kar hırsına teslim eden bu düzen açığa çıkarılmalı; sorumlular hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA

