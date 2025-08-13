Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün otluk ve makilik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda dün yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilmişti.
