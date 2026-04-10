Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin: 'Şampiyonluk Zor, Play-off'a Odaklandık' - Son Dakika
10.04.2026 13:14
Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam ettiğini ancak Bursaspor'un liderliği nedeniyle zor olduğunu belirterek, takımın play-off sürecine odaklandığını açıkladı.

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, ligdeki durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Kendi oyunumuza ve performansımıza odaklanarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece her zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahibiz' dedi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, bu sezon şampiyonluğun adaylarından biri olmayı başardı, ancak bazı şok yenilgilerle hedefini zora soksa da matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürüyor. Lider Bursaspor 71 puanla zirvede, Aliağa FK ise 65 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çetin, hafta sonu oynayacakları Menemen FK maçına yoğun hazırlandıklarını belirterek, 'Bundan sonraki tüm karşılaşmalarımızı kazanmayı hedefliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Temel amacımız, iç sahada oynayacağımız bu maçı kayıpsız geçmektir' ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Çetin, 'Matematiksel olarak şampiyonluk iddiamız devam etse de Bursaspor’un mevcut konumu itibarıyla bunun oldukça zor bir ihtimal olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle şampiyonluk yarışından ziyade play-off sürecine odaklanmış durumdayız' dedi.

Sezon genelindeki performans grafiklerine değinen Çetin, ikinci yarıda ciddi bir ivme yakaladıklarını, ancak geçtiğimiz haftalardaki mağlubiyetin şok etkisi yarattığını, son galibiyetle toparlandıklarını söyledi. Play-off aşamasına en güçlü şekilde girmek istediklerini vurgulayan Çetin, 'Dört takımın mücadele edeceği play-off müsabakalarında herkesin şansı eşittir. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalarda, o günkü şartlarda daha hazır olan ve daha iyi performans sergileyen ekipler öne çıkacaktır' açıklamasında bulundu.

İç saha avantajına ve kadro kalitesine dikkat çeken Çetin, son iki yılda evlerinde sadece bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, 'Her takımın kendine has avantajları bulunmaktadır. Play-off sürecinde şanslar eşit olsa da kaliteli kadromuzla güçlü bir takım olduğumuzu biliyor ve bunu sahada hissediyoruz' dedi. Olası rakiplerle ilgili ayrım yapmadıklarını belirten Çetin, 'Kendi oyunumuza ve performansımıza odaklanarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hangi rakiple eşleşirsek eşleşelim, takım olarak bu zorlu sürece tamamen hazır durumdayız' sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

