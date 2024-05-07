Alibeyköy'de Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Alibeyköy'de Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı

Alibeyköy\'de Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı

Alibeyköy'de özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci Y.K. daha önce de silahla işlenen suçlardan kaydı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Polis saldırganı gözaltına aldı.

07.05.2024 18:50
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HABER: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Alibeyköy'de özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıyı 5 ay önce okuldan uzaklaştırma cezası alan Y. K. adlı öğrencinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Polis saldırgan liseliyi gözaltına aldı. Y.K'nın daha önce de silahla işlenen suçlardan kaydının olduğu ve "kayıp kişi" olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde özel bir lisede yaşandı. Okulun müdürü İbrahim Oktugan (74) odasında silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; polis, silahlı saldırganın aynı okuldan disiplinsiz davranışları nedeniyle 5 ay önce uzaklaştırma cezası verilen, yaşı 18'den küçük Y.K. olduğunu belirledi. Bir süre sonra Y.K. polis tarafından gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında Y.K'nın "taksirle yaralama" 6136 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefetten suç kaydının olduğu, ayrıca "kayıp kişi" olarak arandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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