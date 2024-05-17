Alibeyköy'de Tramvay ve Otobüs Çarpışması Davası İçin Keşif Yapıldı - Son Dakika
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Alibeyköy'de Tramvay ve Otobüs Çarpışması Davası İçin Keşif Yapıldı

Alibeyköy\'de Tramvay ve Otobüs Çarpışması Davası İçin Keşif Yapıldı

Alibeyköy'de meydana gelen tramvay ve İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda gerçekleştirilen keşifte, sanık ve mağdur avukatları, Metro AŞ avukatı ve bazı mağdurlar da hazır bulundu. Keşifte, davanın tutuksuz sanığı vatman Semi Özcan ile kazada yaralanan Uzman Psikolog Hamza Ertürk, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sanık Semi Özcan, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

17.05.2024 12:59
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Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

Eyüpsultan'da Alibeyköy Tramvay Durağı'nda 5 Aralık 2022'de meydana gelen kazaya ilişkin iddianameyi kabul eden İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda keşif gerçekleştirildi.

Hakim ve bilirkişi tarafından tramvay durağında yapılan keşifte, sanık ve mağdur avukatları ile Metro AŞ avukatı ve bazı mağdurlar da hazır bulundu.

Keşifte davanın tutuksuz sanığı vatman Semi Özcan ile kazada yaralanan Uzman Psikolog Hamza Ertürk, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Yapılan inceleme ve gözlemlerin ardından keşif tamamlandı.

Sanık Semi Özcan, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Mağdur doktor yaşadıklarını anlattı

Öte yandan, davanın mağdurlarından Uzman Psikolog Hamza Ertürk, keşfin ardından basın mensuplarına olay günü yaşadıklarını anlattı.

Tramvayın duraktan hareket ettikten 20-30 saniye sonra büyük bir gürültüyle savrularak yoldan çıktığını belirten Ertürk, "Tramvay hiç hız kesmemişti. Her gün gidip geldiğim yol. Burası kavşak. Normalde kavşaklarda yavaşlarlar. Önü de açık olduğu için bir kör nokta yok. O gün yavaşlamadı, hatta daha hızlıydı. Süratinde bir anormallik vardı." diye konuştu.

Otobüse çarptıklarını tramvaydan inince gördüğünü anlatan Ertürk, "Sinyalizasyon arızasına dair bir anormallik olduğu söyleniyordu. Normalde sürücüye de kalmadan kavşaklarda otomatik yavaşlama sisteminin olması lazım. Yani burada yönetimsel bir hata da olabilir." dedi.

Vatman Semi Özcan ile aynı ambulansta hastaneye götürüldüğünü aktaran Ertürk, vatmana kazanın nasıl olduğunu sorduğunu, onun da "Hatırlamıyorum." diye cevap verdiğini dile getirdi.

Vatmanın epilepsi olduğu ve uykusuz olduğu yönünde duyumlar da aldığını söyleyen Ertürk, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kaza sırasında eğer otobüs dolu olsaydı, birden fazla ölü olurdu. Otobüs boştu. Ondan dolayı şükür ki ölen olmadı, yaralananlar oldu sadece. Daha büyük sonuçları olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kazada omzundan yaralandığını kaydeden Ertürk, ameliyatla omzuna platin takıldığını ve 7 aylık bir fizik tedavi süreci geçirdiğini ancak hala tam iyileşmediğini belirtti.

Tedavi süresi boyunca İBB'den bir kez bile aranmadığını vurgulayan Ertürk, "Bir kez arayıp 'geçmiş olsun' demediler. Bu kadar vurdumduymaz, bu kadar sorumsuz bir belediyecilik anlayışı olmaz. Gerçekten yazık. İnsanları hem mağdur edip hem de sonrasında hiçbir sürece destek olmadılar." şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 kişi "mağdur", vatman Semi Özcan ise "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur Ünal Koçkesen'in kullandığı İETT otobüsü ile sanık Semi Özcan'ın idaresindeki Alibeyköy-Cibali T5 hattında sefer yapan tramvayın kırmızı ışık kuralına uymaması sonucu Namık Kemal Caddesi'nde çarpıştığı ifade edilen iddianamede, 3 mağdurda kırık, 7 mağdurda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Hakim, Eylül, İETT, Güncel, Son Dakika

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