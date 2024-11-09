Alican Önlü'ye Hakaret Cezası - Son Dakika
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Alican Önlü'ye Hakaret Cezası

Alican Önlü\'ye Hakaret Cezası

Eski HDP milletvekili Alican Önlü, astsubaya hakaretten 17,700 TL para cezasına çarptırıldı.

09.11.2024 12:41
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ESKİ HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü (57), kontrol noktasındaki bir astsubaya yönelik davranışı nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandı. Önlü, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 17 bin 700 TL adli para cezasına çarptırılırken; hükmün açıklanması geri bırakıldı, diğer suçlamadan beraat verildi.

Olay, 10 Haziran 2017 yılında Tunceli kara yolu Sütlüce yol kontrol noktasında meydana geldi. Tunceli İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'önleme araması' yapmak için milletvekili tanıtım kartı bulunan bir otomobili durdurdu. İddiaya göre; araçtaki eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün eşi Hayriye Önlü otomobilin aranmasına önce karşı çıkıp, sonra izin verdi ancak görevi başındaki Astsubay Başçavuş S.C.'ye (47) "Vekilin eşiyim, burada bekle, kimlik sormayı ve araç aramayı sana göstereceğim" diyerek kontrol noktasından ayrıldı.

EKİPLER ARAYA GİRDİ

Bir süre sonra Hayriye Önlü, dönemin milletvekili Alican Önlü ile olay yerine geldi. Alican Önlü, burada "Eşime kim küfretti? Kim hakaret etti, söyleyin. Hangi yasaya göre benim aracımı arıyorsunuz" dedikten sonra askeri mevziye girmeye çalıştı. Alican Önlü, Başçavuş S.C.'yi itti. Jandarma ekipleri, araya girerek tartışmayı sona erdirdi. S.C., Önlü'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski vekil Alican Önlü hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Hakaret' suçundan İddianame hazırlandı.

'ÖLÜM TEHDİDİ' İDDİASI

Dava, Tunceli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Alican Önlü, olayın olduğu dönemde milletvekili olduğunu, anayasal olarak aranmama hakları bulunduğunu, bu hak kapsamında kullanmış oldukları 3 adet araç kartı olduğunu, kartının olduğu aracın hiçbir şekilde aranamadığını, vekil içinde olsun ya da olmasın bu araç kartının bulunduğu aracın kesinlikle aranamayacağını belirtti. Alican Önlü, ayrıca eşine yönelik 'terörist' gibi ifadeler kullanıldığını öne sürdü. Davalı S.C., kendisine FETÖ'cü gibi söylemlerle hakaret edildiğini, işlerini yapmalarının engellendiğini belirtip, Önlü'nün partide kimliğini paylaşarak açık hedef gösterdiğini ileri sürdü. S.C., bu nedenle ölüm tehdidi aldığını da söyledi.

1 SUÇTAN CEZA, DİĞERİNDEN BERAAT

Karar duruşmasında; sanık Alican Önlü'nün 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçu sabit görüldü. Sanığa verilen 354 gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve sosyal durumu da dikkate alınarak 1 gün karşılığı takdiren 50 TL'den hesaplanarak sanığın 17,700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Alican Önlü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ise beraat etti. S.C.'nin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Bu topraklarda huzur ve sükunu sağlamak için canını bile hiçe sayan görevi başındaki bir astsubaya her kim olursa olsun hakaret etmesi kabul edilemezdir. Yüce mahkeme kararını tarafsız bir şekilde vermiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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