Alican Uludağ'ın hakaret davasında savcılıktan mütalaa istenmesi kararı verildi

Gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanık Uludağ ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanık Uludağ'a söz verdi.

Sanık Uludağ, dosyaya konu paylaşımları hakkında "Gerçek dışı olup olmadığını, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kamuoyuna yalanlama, açıklama yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uludağ, isnat edilen suçlamalara yönelik, "Benim taramama göre bir yalanlama görmedim ancak bunun resmi olarak da tespitini istiyorum. Ayrıca 13 paylaşımım var ama müşteki tarafının hangi paylaşımımdan şikayetçi olduğu belirtilmemiş. Bunun da müşteki tarafına sorulmasını istiyorum." dedi.

Söz alan müşteki avukatları şikayetçi olduklarını ve davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, müşteki tarafın katılma talebinin kabulünü ve mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet savcılığına gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.