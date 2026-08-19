Alihan Kuriş'in Telefon Kullanma Yalanı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve telefon kullanmadığını söyleyen Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt lideri Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği belirlendi. İfadesinde, 'Telefon kullanmıyorum' diyen Kuriş'in takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı tespit edildi. Kuriş'in, yüzde 13,43 hissesinin bulunduğu şirkette sigortalı çalışan A.K. adına kayıtlı bir GSM hattını kullandığı, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlendi.