Alişan Kapaklıkaya Niksar'da Konferans Verdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, konferans verdi.

Niksar Kaymakamlığı himayelerinde, Eğitim 2023 Derneği ile Niksar Prof. Dr. M. Erol Turaçlı Fen Lisesi katkılarıyla düzenlenen etkinlikte eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından "Bağımlılık, Gençlik ve Gelecek" konulu konferans verdi.

Programa Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, eşi Fadime Perçi, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Kaymakam Kadir Perçi, konferansa katkılarından dolayı eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya'ya hediye takdim ederek teşekkür etti.