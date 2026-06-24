Aliyev'den İslam Karşıtlığına Tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı'daki bazı siyasi çevreler ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi uluslararası kurumların, İslam karşıtı söylemleri teşvik ettiğini bildirdi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı katılımcılarına mesaj gönderdi. Mesajı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova okudu.

Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üyeliğinin bu yıl 35. yılının kutlandığını hatırlatan Aliyev, ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından katıldığı ilk uluslararası kuruluşlardan biri olan İİT bünyesinde, İslam dayanışmasının güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın teşkilatın amaç ve ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayarak, İİT üyesi ülkelerle dostluk ve kardeşlik temelinde çok yönlü işbirliği ilişkileri geliştirdiklerine dikkati çekti.

İİT'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı döneminde ve sonrasında Bakü'nün haklı tutumuna destek verdiğini belirten Aliyev, teşkilatın Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen çok sayıda karar ve bildiri kabul ettiğini vurguladı.

Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da işgal döneminde ciddi yıkım yaşandığını, camiler ve İslam mimarisi eserlerinin hedef alındığını aktararak, "Ermenistan'ın işgali sırasında şehirlerimiz ve köylerimiz büyük bir kültürel yıkıma maruz bırakıldı. İnsanlık için büyük önem taşıyan camiler ve yüzyıllara dayanan İslam mimarisi eserleri, kasıtlı şekilde tahrip edildi ve yağmalandı. Bu süreçte, 67 camiden 65'i tamamen yıkılırken, diğerleri de ağır hasar gördü." ifadesini kullandı.

İşgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında tarihi camilerin restore edildiğini ve yeni ibadethanelerin inşa edildiğini belirten Aliyev, minarelerden uzun yıllar sonra yeniden ezan seslerinin yükseldiğini kaydetti.

İslam kültürel mirasına yönelik saldırıların, İslamofobinin açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Aliyev, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin ve İslam değerlerine yönelik saldırıların dünya genelinde arttığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in yakılması ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Aliyev, mesajına şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bu tür eylemler, tamamen kabul edilemez niteliktedir. İslam karşıtlığı, yalnızca Müslümanlara yönelik bir hoşgörüsüzlük biçimi değil, aynı zamanda toplumlar arasında karşılıklı anlayışa ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne yönelik ciddi bir tehdittir."

Özellikle Avrupa'daki bazı çevrelerde İslam karşıtlığının arttığının altını çizen Aliyev, şu ifadelere yer verdi:

"Batı'daki bazı siyasi çevreler ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi uluslararası kurumlar, İslam karşıtı söylemleri teşvik etmektedir. Bu çevreler, İslam'ı aşırılıkçılık ve terörizmle özdeşleştirmeye çalışmakta, dinimiz hakkında önyargılı bir algı oluşturmakta ve onu bir tehdit kaynağı gibi göstermektedir. Bu yaklaşım, farklı inanç ve kültürler arasında güvenin zedelenmesine yol açmaktadır."

Aliyev, 2027'de Azerbaycan'da düzenlenecek İslam Zirvesi Konferansı'nın 16. Oturumu ile ülkesinin İİT Dönem Başkanlığını üstleneceğini, üye ülkeler arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve İslam dayanışmasını güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.