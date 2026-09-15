Aliyev dini liderlere seslendi, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlattı - Son Dakika
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Aliyev dini liderlere seslendi, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlattı

Aliyev dini liderlere seslendi, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlattı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de dini liderler ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını belirtti. Aliyev, İslam karşıtlığına karşı en güçlü cevabın birlik olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam aleminin birlik içinde hareket etmesinin önemine işaret ederek, "Türk dünyası, Kafkasya ve İslam alemi birlikte olduğunda hiç kimse bize dokunamaz." dedi.

Aliyev, çeşitli etkinliklere katılmak için Azerbaycan'da bulunan dini liderler ve kanaat önderleriyle Bakü'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev burada yaptığı konuşmada, işgal döneminde Azerbaycan'ın yaşadığı yıkıma dikkati çekerek, Ermenistan'ın camileri de hedef aldığını belirtti.

Aliyev, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlatarak, "Bizi aşağılamak için kasıtlı olarak camilerde domuz ve inek besliyordu. Aslında bu sadece bize, halkımıza değil, bütün İslam dünyasına yönelik bir hakaretti. İşte Ermenistan devletinin gerçek yüzü budur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasına yönelik tutumlara da değinen Aliyev, İslam karşıtlığının bilinçli bir politikanın parçası olduğunu dile getirdi.

Aliyev, "Dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor. Müslüman dünyasını itibarsızlaştırmak, karalamak ve terörle eşitlemek, değerlerimize ve kutsal Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretler tesadüfen gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Söz konusu politikalara karşı en güçlü cevabın birlik olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bizim birliğimiz her birimizi güçlendirecek. Çünkü her birimiz yalnız kaldığımızda zorluklarla karşılaşabiliriz. Ancak Türk dünyası, Kafkasya, İslam alemi birlikte olduğunda hiç kimse bize dokunamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Dış Politika, Kafkasya, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev dini liderlere seslendi, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlattı - Son Dakika

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