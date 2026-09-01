Aliyev: Ermenistan ile ticaret hacmini artırıp yeni kara ulaşım hatları oluşturacağız - Son Dakika
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Aliyev: Ermenistan ile ticaret hacmini artırıp yeni kara ulaşım hatları oluşturacağız

Aliyev: Ermenistan ile ticaret hacmini artırıp yeni kara ulaşım hatları oluşturacağız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) '+' formatındaki toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'nın barış bölgesine dönüştüğünü belirtti. Aliyev, Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve yeni kara ulaşım hatları oluşturmak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'nın barış bölgesine dönüştüğünü söyleyerek Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve yeni kara ulaşım hatları oluşturmak üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) +" formatındaki toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Aliyev, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinden söz etti.

Aliyev, bir yılı aşkın süre önce Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının metnini paraf ederek 30 yıldan fazla süren çatışmaya son verdiğini belirterek, "Uzun yıllar çatışma bölgesi olan Güney Kafkasya, barış bölgesine dönüşmektedir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan olarak Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik ettiklerini ve üçüncü ülkelerin yük transitini sağladıklarını bildiren Aliyev, "Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve yeni kara ulaşım hatları oluşturmak üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Aliyev, ülkesinin toprakları işgal altında bulunduğu zaman Birleşmiş Milletlerin (BM) bu durumu çözüme kavuşturmak için hiçbir rol oynamadığını söyleyerek, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen kendisinin yeniden tesis ettiğini kaydetti.

?BM Güvenlik Konseyi kararlarının kısa sürede uygulanmasının ve uygun mekanizmaların geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, "Bu yapıldığı takdirde, BM'nin otoritesinin ve örgütün çatışmaların çözümündeki rolünün artmasına katkı sağlayacaktır. Yakın zamana kadar ve dört yıl boyunca Bağlantısızlar Hareketine başkanlık eden Azerbaycan, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Güney Kafkasya, Dış Politika, İlham Aliyev, Kırgızistan, Ermenistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev: Ermenistan ile ticaret hacmini artırıp yeni kara ulaşım hatları oluşturacağız - Son Dakika

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