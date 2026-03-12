Aliyev: Güvenlik En Önemli Öncelik - Son Dakika
Aliyev: Güvenlik En Önemli Öncelik

12.03.2026 10:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, güvenlik ve istikrarın öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, güvenlik ve istikrar için çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirterek, " Güvenlik, en önemli öncelik olmalıdır." dedi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen "13. Küresel Bakü Forumu"nun açılışında konuştu.

Güvenlik, istikrar ve emniyet meselelerinin her ülkenin gündeminde birinci sırada yer aldığını, bu durumun bugün her zamankinden daha açık görüldüğünü vurgulayan Aliyev, güvenlik olmadan diğer her şeyin anlamsız hale geldiğini, yıllarca kalkınmaya yatırım yapan ülkelerin istikrar olmadığında ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aliyev, "Bu nedenle çabalarımızı birleştirmemiz gereken başlıca alan budur. Güvenlik, en önemli öncelik olmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan topraklarının işgali nedeniyle Ermenistan'la yaşadıkları sorunlardan bahseden Aliyev, zorlu süreçlerin ardından topraklarını kurtararak adaleti sağladıklarının altını çizdi.

Aliyev, "Önce güç kullanarak, ardından siyasi yollarla barışı sağladık. Bir ülkenin kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güç kullanarak yeniden tesis etmesi ve ardından barış sürecine geçmesi, dünya tarihinde nadir görülen bir deneyimdir." ifadelerini kullandı.

Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın düşmanlığının sonsuza kadar süremeyeceğini ve savaşın sona ermesi gerektiğini anladığını dile getiren Aliyev, "7 aydır barış içinde yaşıyoruz ve bunun avantajlarını görüyoruz. Barıştan daha iyi bir şey yoktur." şeklinde konuştu.

Aliyev, dünyada yeni çatışma noktalarının ortaya çıktığını ve mevcut krizlerin sürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu durum, uluslararası güvenlik yapıları ve uluslararası hukuk için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası hukuk ihlal edildiğinde, ülkelerin toprak bütünlüğü çiğnendiğinde ve uluslararası kuruluşların kararları görmezden gelindiğinde son derece tehlikeli bir tablo ortaya çıkar. Bu nedenle işgale maruz kalmış, etnik temizlik yaşamış, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiş ve ardından barışı sağlamış bir ülke olarak bizim deneyimimiz, uluslararası toplumla paylaşılabilecek önemli bir deneyimdir."

Barışı sadece kağıt üzerinde değil sahada da sağladıklarının altını çizen Aliyev, "Artık ateş açılmıyor, can kaybı yaşanmıyor. Ermenistan'a Azerbaycan üzerinden yapılan taşımacılık için kısıtlamaları kaldırdık. Ermenistan ile ticarete başladık. Bu da uzun vadeli barışa bağlı olduğumuzu göstermektedir." dedi.

"Dengeli ve öngörülebilir petrol fiyatlarını destekliyoruz"

Aliyev, enerji güvenliği konularına da değinerek, "Bugün, petrol ve gaz fiyatlarında eşi görülmemiş dalgalanmalar yaşandığını görüyoruz. Azerbaycan OPEC+ çerçevesinde sorumlu rol üstlenmektedir. Dengeli ve öngörülebilir petrol fiyatlarını destekliyoruz." diye konuştu.

Enerji güvenliğinin, ülkelerin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, küresel enerji güvenliğine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aliyev, bağlantısallık ve ulaşım konularına da işaret ederek, "Orta Koridor'un Ermenistan topraklarından geçecek yeni uzantısı üzerinde çalışıyoruz. Böylece Ermenistan, bağımsızlık tarihinde ilk kez bir transit ülke haline gelecektir. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sürdürülebilir bir ulaşım, enerji ve iletişim bağlantısının kurulmasına imkan sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen forumun açılışına, Aliyev'in yanı sıra Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, Bosna Hersek Devlet Başkanlığın Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francisco Gamboa, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ve BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da forumda yer aldı.

"Geçiş Halindeki Bir Dünyada Bölünmeleri Aşmak" konulu forumda, eski devlet ve hükümet başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri de dahil 50'den fazla ülkeden yaklaşık 400'den fazla katılımcı hazır bulundu."

Kaynak: AA

