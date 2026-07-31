Aliyev, Orta Asya ile İlişkilerin Önceliğini Vurguladı

ÇOLPAN- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin, ülkesinin dış politikasının önceliklerinden olduğunu söyledi.

Aliyev, Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpan-Ata şehrinde "Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın son dönemdeki değişimine ve gelişimine dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ikili işbirliği konusunda geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırgızistan ile imzalanan belgeler arasında müttefiklik ilişkileri anlaşmasının bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Bu, iki kardeş taraf arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkaran en üst düzey işbirliğidir. İki kardeş ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ne kadar başarılı geliştiğini görmekten de memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim." dedi.

"3,5 yıl içinde kardeş Orta Asya ülkelerini toplamda 16 kez ziyaret ettim"

Ortak Azerbaycan-Kırgız Fonu'nun kaynaklarını 100 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmaya karar verdiklerini belirten Aliyev, Kırgızistan'ın turizm merkezi Issık Göl'de ilk beş yıldızlı otelin Azerbaycan tarafından inşa edildiğini dile getirdi.

Orta Asya ülkeleriyle Azerbaycan arasında devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yoğunluğuna dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"?Orta Asya ülkeleriyle ilişkiler, Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden biridir. Karşılıklı ziyaretlerin dinamiğini söylemek bile yeterlidir. 2023 yılının başından bugüne kadar, 3,5 yıl içinde kardeş Orta Asya ülkelerini toplamda 16 kez ziyaret ettim. Meslektaşlarım ise bu süre zarfında Azerbaycan'ı 26 kez ziyaret etti yani bu istatistikler dinamiği, ilişkilerin yakınlığını, bugün Orta Asya ve Azerbaycan'ın halihazırda tek bir jeopolitik ve jeoekonomik bölgeye dönüştüğünü her şeyden iyi anlatıyor."

?Aliyev, Azerbaycan'ın geçen yıl Orta Asya ülkeleri istişari platformuna tam haklara sahip üye olarak dahil edildiğini hatırlatarak, "Azerbaycan'ın danışma formatının aktif bir üyesi olacağını ve kendi adına işbirliğini daha da artırmak, ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmak için her türlü çabayı göstereceğini temin etmek isterim." dedi.