Aliyev, Orta Asya ile İlişkilerin Önceliğini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliyev, Orta Asya ile İlişkilerin Önceliğini Vurguladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Orta Asya ile ilişkilerin önceliği olduğunu belirtti.

ÇOLPAN- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin, ülkesinin dış politikasının önceliklerinden olduğunu söyledi.

Aliyev, Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpan-Ata şehrinde "Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın son dönemdeki değişimine ve gelişimine dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ikili işbirliği konusunda geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırgızistan ile imzalanan belgeler arasında müttefiklik ilişkileri anlaşmasının bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Bu, iki kardeş taraf arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkaran en üst düzey işbirliğidir. İki kardeş ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ne kadar başarılı geliştiğini görmekten de memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim." dedi.

"3,5 yıl içinde kardeş Orta Asya ülkelerini toplamda 16 kez ziyaret ettim"

Ortak Azerbaycan-Kırgız Fonu'nun kaynaklarını 100 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmaya karar verdiklerini belirten Aliyev, Kırgızistan'ın turizm merkezi Issık Göl'de ilk beş yıldızlı otelin Azerbaycan tarafından inşa edildiğini dile getirdi.

Orta Asya ülkeleriyle Azerbaycan arasında devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yoğunluğuna dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"?Orta Asya ülkeleriyle ilişkiler, Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden biridir. Karşılıklı ziyaretlerin dinamiğini söylemek bile yeterlidir. 2023 yılının başından bugüne kadar, 3,5 yıl içinde kardeş Orta Asya ülkelerini toplamda 16 kez ziyaret ettim. Meslektaşlarım ise bu süre zarfında Azerbaycan'ı 26 kez ziyaret etti yani bu istatistikler dinamiği, ilişkilerin yakınlığını, bugün Orta Asya ve Azerbaycan'ın halihazırda tek bir jeopolitik ve jeoekonomik bölgeye dönüştüğünü her şeyden iyi anlatıyor."

?Aliyev, Azerbaycan'ın geçen yıl Orta Asya ülkeleri istişari platformuna tam haklara sahip üye olarak dahil edildiğini hatırlatarak, "Azerbaycan'ın danışma formatının aktif bir üyesi olacağını ve kendi adına işbirliğini daha da artırmak, ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmak için her türlü çabayı göstereceğini temin etmek isterim." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, İlham Aliyev, Orta Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev, Orta Asya ile İlişkilerin Önceliğini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:46:12. #7.13#
SON DAKİKA: Aliyev, Orta Asya ile İlişkilerin Önceliğini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.