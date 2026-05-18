Aliyev, Tarihi Mirasın Korunmasına Dikkat Çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mimariye de yansıyan tarihleriyle gurur duyduklarını belirterek, "İnsanlarımız için daha iyi koşullar yaratmada ve modernleşmede cesur olmalıyız ancak tarihi mirasımızın korunması söz konusu olduğunda çok dikkatli davranmalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış töreni yapıldı.

Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Aliyev ve UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, konuk devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri karşıladı. Karşılamanın ardından aile fotoğrafı çekildi.

Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın doğu ile batının buluştuğu bir konumda yer aldığını ve bunun ülke mimarisine de yansıdığını söyledi.

Bakü'de tarihi ve modern yapıların yan yana ve uyum içerisinde olduğunu belirten Aliyev, hem tarihi mirasa sahip çıktıklarını hem de modern şehir planlaması uyguladıklarını ifade etti.

Şehir planlamasının yalnızca Bakü için değil, Azerbaycan'ın birçok şehri için de günlük olarak üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu dile getiren Aliyev, tarihi ve mimarisiyle gurur duydukları Şamahı, Nahçıvan, Gence, Gebele, Şeki ve Şuşa gibi şehirlere sahip olduklarını vurguladı.

Aliyev, ülkedeki tüm tarihi yapıları restore ettiklerine dikkati çekerek, "Yalnızca müziğimizde ve şiirlerimizde değil, mimarimizde de yansımasını bulan kadim tarihimizle gurur duyuyoruz. Görevimiz bunu koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Eminim ki gelecek nesiller de aynısını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarih ve modernleşmenin uyum içerisinde olması gerektiğine işaret eden Aliyev, "İnsanlarımız için daha iyi koşullar yaratmada ve modernleşmede cesur olmalıyız ancak tarihi mirasımızın korunması söz konusu olduğunda çok dikkatli davranmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'daki imar ve ihya çalışmalarına da değinerek, 85 binden fazla Azerbaycanlının eskiden işgal altında olan topraklara geri döndüğünü kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde inşa edilen yol, tünel, enerji santralleri, su temin sistemleri, rezervuarlar, konutlar, okullar, hastaneler, havalimanları, demir yolları hakkında verileri paylaşan Aliyev, "Bu, toprakların gerçek sahiplerinin kendi vatanlarına karşı tutumunun bir göstergesidir." diye konuştu.

İşgalden kurtarılan topraklara geri dönen insanlar için barınma, eğitim ve istihdam olanakları sağlamanın hükümetin en önemli hedefi olduğunun altını çizen Aliyev, bölgede oluşturulan ve oluşturulacak çok sayıdaki sanayi bölgesinin kendi topraklarında yaşama temel hakkından mahrum bırakılmış yüz binlerce insanın hızlı dönüşünü sağlayacağını belirtti.

Törene Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Morityus Cumhurbaşkanı Dharambeer Gokhool, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Esvatini Kralı 3. Mswati ve çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da törende yer aldı.

Forumda, konut sorunları ele alınacak

182 ülkeden 40 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı forumda devlet yetkilileri, belediye temsilcileri, şehir planlamacıları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceğini ele alacak.

"Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dayanıklı Şehirler ve Topluluklar" temasıyla düzenlenen ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek WUF13'te, küresel konut sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve kapsayıcı şehirleşme politikaları masaya yatırılacak.

Dünya Kentsel Forumu (WUF), hızlı kentleşme ile bunun toplumlar, şehirler, ülkeler, iklim değişikliği ve siyasi politikalar üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla 2001 yılında BM tarafından kuruldu.

İlk kez 2002 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen forum, o tarihten bu yana dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştiriliyor.

UN-Habitat tarafından organize edilen forum, sürdürülebilir şehirleşme sorunlarının çözümüne yönelik yüksek düzeyli, açık ve kapsayıcı platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.