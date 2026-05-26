Aliyev ve Pezeşkiyan'dan Kurban Bayramı Temasıyla Telefon Görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileterek Azerbaycan ve İran halklarına huzur ve bereket diledi.

Pezeşkiyan, ülkesinin zor günler geçirdiği dönemde Azerbaycan'ın sağladığı insani yardımlar dolayısıyla bir kez daha teşekkür etti.

Aliyev ise Azerbaycan ile İran'ın hem iyi günlerde hem de zor zamanlarda daima birbirinin yanında olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekteki işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.