Güncel

- Aliyev ve Putin, Astana'da görüştü

ASTANA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldikleri Astana'da görüştü.

Kazakistan'ın başkenti Astana Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılıyor. Zirve için Astana'da bulunan Putin ve Aliyev, zirve öncesinde ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede liderler, görüşmenin basına açık kısmında değerlendirmede bulundu. Aliyev ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "İş birliğimizin hacmi çok büyük. Dikkatinizi, ilişkilerimizin temeli olan ticaret ve ekonomik alanda olumlu yönde gelişmesine çekmek isterim. Azerbaycan ekonomisinde 4 milyarın üzerinde ticaret hacmi ve yaklaşık 4.5 milyar doğrudan Rus yatırımı söz konusu" dedi.

Yılın ilk yarısında yüzde 13 büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Putin, altyapı alanındaki planlara değinerek Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoruna değindi. Azerbaycan ile 2022 yılında imzalanan anlaşmaya göre hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Rus lider, "Tüm alanlardaki ilişkilerin gelişmesi için iyi bir temeli" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'daki Rus Kültür Günlerine de değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Rus dilinin desteklenmesine gösterdiğiniz özel ilgiyi her zaman takdirle karşılıyorum. Azerbaycan'da 300'den fazla okul faaliyetlerini Rusça yürütüyor, gençlere ve çocuklara Rus dilini öğretiyor. Bu, gelecekte ilişkilerimizi sürdürmek ve geliştirmek için iyi bir temel oluşturuyor."

"Azerbaycan'da yaklaşık 1 milyon öğrenci Rusça eğitim görüyor"

Aliyev ise neredeyse her ay görüştüklerini ve bu nedenle de çeşitli meselelerin başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu gösterdiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki büyümenin ülkelerimizin ekonomilerinin aktif bir şekilde iş birliği yaptığının bir göstergesi olduğunu sözlerine ekleyen Aliyev, "Ulusal para birimleri üzerinden karşılıklı ödemelerin de artıyor olması sevindirici. Azerbaycan'ın Rusya'ya ihracatı şimdiden yüzde 70'in üzerinde, Rusya'nın Azerbaycan'a ihracatı ise yüzde 50 civarında. İnsani iş birliğimiz, her zaman etkileşimimizin temelini oluşturuyor. Azerbaycan'da Rus diline, Rus kültürüne ve edebiyatına yönelik tutumu her zaman takdir ettiğiniz için size minnettarım. Büyük bir başarıya imza atan Azerbaycan'daki Rus Kültür Günleri de bunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Aliyev açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Azerbaycan'da 150 bini Rus okullarında, 800 bini Rusçayı ikinci bir dil olarak öğrenen yaklaşık 1 milyon öğrenci Rusça eğitim görüyor. Bu da, yeni nesil etkileşimde olacağı ve en az bizim kadar Rusça konuşacağı anlamına geliyor. Kuzey-Güney projesini sizinle en son Moskova'da görüşmüştük. O zamandan bu yana olumlu gelişmeler oldu. Kuzey-Güney Taşımacılık Koridorunun altyapısını Azerbaycan topraklarında genişletmeye kararlıyız. Sizin de belirttiğiniz gibi enerji alanında da yeni fikirlerimiz var ve ilgili kurumlarımız sürekli temas halinde. Sizin de belirttiğiniz gibi 2022 yılında bir deklarasyon imzaladık ve bu deklarasyon başarılı bir şekilde uygulanıyor. İki yılı aşkın bir süredir müttefik olarak birlikte çalışıyoruz ve iyi sonuçlar elde ettiğimizi gösterdik."