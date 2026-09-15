Alkan Avcıoğlu\'nun yapay zeka eserleri Maçka Sanat Galerisi\'nde sergileniyor

Yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu'nun yapay zeka araçlarıyla ürettiği eserlerinden oluşan "Kameranın Ölümü" başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Geliştirdiği çok aşamalı yapay zeka yöntemleriyle hazırladığı 20 büyük ölçekli baskı eseri sanatseverlerin beğenisine sunan Avcıoğlu, serginin açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sanatçı Avcıoğlu, adını Fransız göstergebilimci Roland Barthes'ın "Yazarın Ölümü" makalesinden alan serginin, kameranın görüntü üzerindeki belirleyici otoritesini kaybetmesine odaklandığını söyledi.

Sergideki kavramın metaforik bir otorite kaybına işaret ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, "İlerleyen yıllarda gördüğümüz bir görüntünün kamerayla çekilip çekilmediğinden emin olamayacağımız bir döneme gidiyoruz. Zihnimiz gördüğü her şeye otomatik olarak fotoğraf diyordu ancak ileride dijital yaratım ihtimalinin daha yüksek olacağı bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Geliştirdiği deneysel tekniklerle eserlerini oluşturduğunu belirten Avcıoğlu, "Son birkaç yıldır yurt dışında 40'a yakın grup sergisinde yer aldım. Geçen yıl New York'ta fotoğrafçı Edward Burtynsky ile solo sergimiz olmuştu. Bu çalışma ise Türkiye'deki ilk kişisel sergim." ifadelerini kullandı.

Serginin mekansal kurgusuna değinen Avcıoğlu, "Sergiyi iki bölüm olarak tasarladım. Galerinin ön kısmında yoğun metropolis ve sıkışık şehir hayatını yansıtan görüntüler yer alıyor. Arka bölümde ise soyut dışa vurumcu resim anlayışıyla Doğu manzara geleneklerini birleştiren sentetik ve metaforik manzaralar bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Sanatın bu baş döndüren hıza yaklaşması gerekiyor"

Sinema çalışmaları ile görsel sanatlar üretimi arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu belirten Avcıoğlu, çağın hızına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Çok hızlı ve gerçekliği sürekli sorguladığımız bir çağda yaşıyoruz. Sanatın da insanın yön duygusunu kaybettiren bu hıza yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Hem filmlerimde hem de resimlerimde izleyiciyi detaya boğan, perspektifiyle oynayan ve algılarını sorgulatan bir görsel tarz oluşturmaya çalışıyorum. Postmodern insanın yazgısı gereği sürekli uyarıcı altındayız. Sanatımla bu durumu bir adım öteye taşıyarak kendimizi sorgulamamızı amaçlıyorum."

İnternette yapay zeka araçlarıyla üretilen içerik çokluğu ile gerçek sanat üretimi arasındaki farka değinen Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka araçları üretimi kolaylaştırdığı için ağırlıklı olarak reklam ve internet içeriği yapımında kullanılıyor. Dünyada bu aracı kullanan sanatçı sayısı sanıldığı kadar fazla değil. Yapay zeka sanatının geleceğinde, geleneksel araçların söyleyemediği yeni şeyleri ortaya koyabilmek kritik olacak. Henüz yolun çok başındayız."

Fotoğrafın dünyayı algılama biçimlerini ve yapay zekayla dönüşen imge üretimini odağına alan sergi, 31 Ekim'e kadar Maçka Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.