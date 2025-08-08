Hatay'ın Samandağ ilçesinde çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda bir grubun alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Çevreye rahatsızlık veren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden biri polise bıçak çekti.
Bunun üzerine polis, E.Y, M.B, R.B. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Alkol Partisi Kanına Mal Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?