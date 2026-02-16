Alkollü Bisiklet Sürücüsüne 12 Bin TL Ceza - Son Dakika
Alkollü Bisiklet Sürücüsüne 12 Bin TL Ceza

16.02.2026 00:09
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsüne toplam 12 bin 875 TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen bisikletten savrularak yaralanan ve yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Remzi G. (71), yönetimindeki bisikletle kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde Remzi G.'nin 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Remzi G.'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 TL olmak üzere toplam 12 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

