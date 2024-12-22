Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçlara Çarptı

Elazığ'da alkollü bir şahıs, düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsle park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. Yoldaş olduğu görüntülerde A.A.'nın otobüsü kullanırkenki anları ve polis ekiplerinin müdahelesi yer alıyor. Olay sonrası A.A. tutuklandı.

22.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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ELAZIĞ'da alkollü A.A.'nın, düz kontak yaparak çalıştırıp kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa girdiği görüldü.

Olay, 20 Aralık'ta 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. A.A., camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. A.A., İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, otobüsü durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, A.A.'nın otobüsü kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan A.A., çevredekilerin bakışları altında otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa geçiyor. Görüntülerde ayrıca bir polis ekibinin de otobüsün arkasında ilerlediği görülüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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