Alkollü Şoförün İş Akdi Feshedildi - Son Dakika
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Alkollü Şoförün İş Akdi Feshedildi

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Silifke Belediyesi, alkollü araç kullanırken yakalanan temizlik personelinin iş akdini sonlandırdı.

Silifke Belediyesi, görevi esnasında çalıştığı kamyonu kaçırarak alkollü yakalanan temizlik işleri personelinin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, temizlik işleri personeli Mustafa İsen'in 22 Temmuz'da ilçeye bağlı Yeşilovacık mevkisinde, hizmet alımı kapsamında kiralanan 34 MTL 996 plakalı temizlik aracını kullandığı belirtildi.

İsen'in kamyondaki işçileri çalıştıkları bölgede bırakıp araçla kaçtığı ve Silifke ilçesine geldiği aktarılan açıklamada, olayın bilgisi alınır alınmaz emniyet güçlerine haber verildiği ifade edildi.

Emniyet güçlerince aracın saat 19.45 sıralarında Bucaklı Caddesi'nde durdurulduğu ve yapılan denetimlerde İsen'in 5,03 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olayın ardından belediyemiz tarafından gerekli idari işlemler ivedilikle başlatılmış olup, ilgili personelin iş akdi 23 Temmuz itibarıyla tek taraflı olarak feshedilmiştir. Bahse konu kişinin belediyemiz ile herhangi bir çalışma ilişkisi kalmamıştır. Silifke Belediyesi olarak kamu güvenliğini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiğimizi, mevzuata aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Şoförün İş Akdi Feshedildi - Son Dakika

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