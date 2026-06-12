Alkollü Sürücü Direğe Çarptı, Yaralı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Direğe Çarptı, Yaralı

Alkollü Sürücü Direğe Çarptı, Yaralı
12.06.2026 01:33
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Keşan'da alkollü sürücü İ.Ç. otomobiliyle direğe çarptı, hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü İ.Ç. (54) yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 34 CDS 846 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Direğe Çarptı, Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suat Home Suat Home:
    direkte vurması şanslı sayılır ki ölüm veya ciddi yaralanma olmadı 0 0 Yanıtla
  • Deniz Roussel Deniz Roussel:
    1.93 promil demek oldukça yüksek bir oran bence bunun cezası ne olacak merak ediyorum çünkü bu kadar alkollü birisi arabaya binmeye karar verirse biraz para cezası yetmeyebilir ama tabii polis incelemesi yapıyo devamını göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Aydoğan Gezer Aydoğan Gezer:
    eskiden böyle haberler çok daha az oluyo sanıyo insan ama şimdi her gün alkollü sürücü haberi çıkıyo bu sefer şükür ki ağır yaralanma olmamış 0 0 Yanıtla
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