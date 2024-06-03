Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiyi öldürdü

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(ANKARA) - Ankara'da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can'a çarparak ölümlerine neden olan ve 3 ay sonra serbest bırakıldığı ortaya çıkan Mehmet Can Dandin, gözaltına alındı.

Ankara'da 26 Şubat 2024'te alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni 31 yaşındaki Ekin Sert ile üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Umut Can'a çarparak ölümlerine yol açan ve olay yerinden kaçan 25 yaşındaki Mehmet Can Dandin'in 3 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine gözaltına alındı.