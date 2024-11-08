Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki karavana çarptı. Polisin yaptığı kontrolde sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 21.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 41 AGR 183 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan sürücü tedaviyi reddetti. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü. .