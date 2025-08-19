Alkollü Sürücü Kazaya Yol Açtı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce sitenin bahçe duvarına ardından da markete çarptı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 17 NB 092 plakalı hafif ticari araç, önce sitenin bahçe duvarına ardından yol kenarındaki marketin önündeki dolaplara çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan sürücü, çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücünün yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç otoparka çekildi.