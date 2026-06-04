Alkollü Sürücü Tutuklandı

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tuğra U.'nun ağır yaralandığı kaza sonrası kaçan ve yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mert Can Gergen'in, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gergen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),
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