Alkollü Sürücü Üçüncü Kez Yakalandı

AKSARAY'da alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalanıp ehliyetine el konulan Necati M., (31), yine alkollü araç kullanırken yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 49'uncu Cadde'de meydana geldi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin zikzak çizerek ilerlediğini görerek, aracı durdurdu. 68 ACE 499 plakalı otomobilin sürücüsü Necati M.'nin, yapılan testinde 1.20 promil alkollü olduğu ve daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Necati M. hakkında 350 bin TL idari para cezası uygulandı ve hakkında adli işlemler başlatılmak için polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA