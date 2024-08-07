Alkollü sürücü yaya geçidinde motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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DİYARBAKIR'da, yaya geçidinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosikletine çarptığı motokurye Kemal Esmer (45) öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.F.T.'nin kontrolünü kaybettiği 46 VD 677 plakalı otomobil, yaya geçidine yakın yerdeki motokurye Kemal Esmer'in kullandığı 21 ACN 622 plakalı motosiklete, ardından yaya geçidindeki 4 kişiye çarptı. Kazada Esmer ile aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Kemal Esmer, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kontrolünde 2.89 promil alkollü olduğu belirlenen Ö.F.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.