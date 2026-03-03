Alkollü Sürücüye 340 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Alkollü Sürücüye 340 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 340 Bin Lira Ceza
03.03.2026 12:19
Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye toplam 340 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan alkollü sürücüye, farklı maddelerden toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

İlçeye bağlı Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan 26 ND 743 plakalı otomobil, kaçmaya başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kovalamaca sonucunda Oktay Rıfat Caddesi'nde durdurulan aracın sürücüsü T.Ş'ynin (22) yapılan kontrolünde 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü T.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan yakını S.Ş. (52), etkisiz hale getirildi.

Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "hızlı şerit değiştirmek" suçların toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 10 ay el konulurken, aracı otoparka çekildi.

Kaynak: AA

