Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza
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İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 5 km kovalamacanın ardından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu ve ehliyetine geçici olarak el konulduğu belirlenen sürücüye toplam 450 bin TL ceza uygulandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 16 APG 391 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.Ç.'ye (36) dur ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından motosiklet durdurularak sürücü yakalandı. Yapılan kontrolde Ö.Ç.'nin 1,07 promil alkollü olduğu belirlendi. İncelemede, daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulduğu tespit edildi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetine geçici olarak el konulmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL ve ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 450 Bin TL Ceza - Son Dakika

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