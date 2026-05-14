Alkollü Sürücüye 470 Bin Lira Ceza

KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayıp aracıyla kaçan ve 0.97 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 470 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri, sabah 05.00 sıralarında, durumundan şüphelendiği 34 FVK 735 aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü A.G., otomobille kaçtı. Yaklaşık 20 dakika süren takipte sürücü A.C., aracını bırakıp yaya olarak kaçmak isterken, çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, 0.97 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 'Dur ihtarına uymamak', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Ters yön ve kırmızı ışık ihlaline uymamak'tan 470 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de el konuldu.