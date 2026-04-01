Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Konuldu

01.04.2026 02:28
Nevşehir'de alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle 25 bin lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde Feridun Y. idaresindeki 38 ALK 573 plakalı otomobil ile Merve Nur A. yönetimindeki 34 BLM 448 plakalı otomobil kırmızı ışıkta çarpıştı.

Kazanın ardından tartışan sürücüler ve beraberindekilere müdahale eden çevredeki bir grup, iddiaya göre alkollü Feridun Y'yi darbederek olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Feridun Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Alkollü araç kullanmak"tan 25 bin lira idari para cezası uygulanan Feridun Y'nin ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı trafikten men edildi."

Sürücü Merve Nur A, gazetecilere, "Arkadan aracıma vurdular. Alkol kokuyordu, polisi arayacağımı söyledim. 'Polislik bir şey yok.' dedi, annemin ve kardeşimin üstüne yürüdü. Şoför değişikliği yapmaya çalıştılar. Israrla 'Gitmeyin.' diye bağırdım. Bana küfretti, 'Kimse benim ehliyetime el koyamaz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 02:40:50.
