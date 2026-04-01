Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Konuldu

Nevşehir'de alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle 25 bin lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde Feridun Y. idaresindeki 38 ALK 573 plakalı otomobil ile Merve Nur A. yönetimindeki 34 BLM 448 plakalı otomobil kırmızı ışıkta çarpıştı.

Kazanın ardından tartışan sürücüler ve beraberindekilere müdahale eden çevredeki bir grup, iddiaya göre alkollü Feridun Y'yi darbederek olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Feridun Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Alkollü araç kullanmak"tan 25 bin lira idari para cezası uygulanan Feridun Y'nin ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı trafikten men edildi."

Sürücü Merve Nur A, gazetecilere, "Arkadan aracıma vurdular. Alkol kokuyordu, polisi arayacağımı söyledim. 'Polislik bir şey yok.' dedi, annemin ve kardeşimin üstüne yürüdü. Şoför değişikliği yapmaya çalıştılar. Israrla 'Gitmeyin.' diye bağırdım. Bana küfretti, 'Kimse benim ehliyetime el koyamaz.' dedi." ifadelerini kullandı.