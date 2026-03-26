Alkollü Sürücüye Ehliyetsiz Ceza

AKSARAY'da stajyer ehliyeti ile araç kullanan Alican A.'nın (23), polis denetiminde 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alican A.'nın ehliyetine el konuldu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşpazar Mahallesi'nde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, Alican A.'nın kullandığı 06 BMP 903 plakalı otomobilde durduruldu. Alican A.'nın 0,34 promil alkollü olduğu belirlendi. Stajyer ehliyeti olduğu belirlenen Alican A.'nın, aday sürücüler için 0,20 promil olan alkol üst limitini aştığı tespit edildi. Alican A.'nın ehliyetine el konuldu. Ancak Alican A., polisten ehliyetine el konulmaması, başka bir suçtan idari ceza yazılmasını istedi. Alican A.'nın talebi uygulanmazken, otomobil ehliyetli başka bir arkadaşına teslim edildi.