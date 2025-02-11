Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye Cezai İşlem

Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye Cezai İşlem

Bursa'da alkollü olduğunu itiraf eden bir sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek polis denetiminden kaçtı. 26 bin 550 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

11.02.2025 08:37  Güncelleme: 08:40
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BURSA'da, denetip yapan polis ekiplerine alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreyi üflemeyi reddeden Şuayip G. (48), eşyalarını koyduğu bavulu alıp, otomobili bırakarak bölgeden ayrıldı. Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin alkol testi yapmak üzere kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra aracına yönelen Şuayip G., bagajdan bavul çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan Şuayip G., bölgeden uzaklaştı. Sürücü Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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