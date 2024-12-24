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Allahuekber Şehitleri Erzurum'da anıldı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3'üncü Ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı anma programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda şehit olan askerlerimiz Erzurum'un Şenkaya İlçesi Bardız Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Burada düzenlenen anma programına; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Prof.Dr. Bingür Sönmez ve diğer davetliler katıldı.

"Bardız Camisi'nin minaresine 85'inci Alay Sancağı"

Erzurum Valiliği öncülüğünde; Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen program öncesinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, Bardız Yayla Şehitliğini ziyaret ederek dua etti, kahraman şehitlerimizin anıtına karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından program, Bardız Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 85'inci Alay Sancağı temsili olarak Bardız Camisi'nin minaresine çekildi. Ardından okunan ezan ve yapılan saygı atışıyla şehitler bir kez daha minnetle yad edildi. Buradaki programda Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.

"Hiçbir zaman emekleri zayi olmamıştır"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 110 yıl önce 22 Aralık'ta, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Şenkaya'da, Allahuekber Dağları'nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerimiz; azmin ve fedakarlığın ibret dolu hikayesini yazdığını vurgulayarak, "Bugün, o kahramanların aziz hatıralarını yad etmek, onların fedakarlıklarını bir kez daha anlamak ve bu ruhu yaşatmak üzere bir aradayız. Bu vesileyle, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna canlarını ve kanlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 22 Aralık 1914'te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı; I. Dünya Savaşı'nın en manidar, en hüzünlü, en acı verici hadiselerinden biri olmuş ve 5 Ocak 1915'te sona ermiştir" dedi.