Alman Bakan Berlinale'den Ayrıldı

Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider'in, Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman hükümetinin Gazze'deki "soykırıma ortaklığı" eleştirilmesi üzerine salonu terk ettiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Schneider, festivalde ödüle layık görülen yönetmen Abdallah Alkhatib'in konuşmasına tepki gösterdi.

Alkhatib'in, Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olduğunu söylemesi üzerine Schneider, törenin yapıldığı salonu terk etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Schneider, bu açıklamaları kabul edilemez buldu ve bu nedenle konuşma sırasında salondan ayrıldı." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu söylemişti.

Alkhatib, "Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!" ifadelerini kullanmıştı.