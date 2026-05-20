Alman Büyükelçi'den Ben-Gvir'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Büyükelçi'den Ben-Gvir'e Sert Tepki

20.05.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Büyükelçisi, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in aktivistlere muamelesini eleştirdi.

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu akstivistlerine yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Seibert, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda İsraillinin Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesini açık şekilde eleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Alman Büyükelçi, Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ve "temel değerlerle bağdaşmadığını" belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Büyükelçi'den Ben-Gvir'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu 22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler

20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:32:57. #7.13#
SON DAKİKA: Alman Büyükelçi'den Ben-Gvir'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.