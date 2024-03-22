Alman dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alman dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar

Geniş Video İzle

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 6 Alman dağcı, zirveye ulaştıktan sonra 4200 metreden itibaren kayak yapmaya başladılar. Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ağrı Dağı'nın dağ tırmanışı ve kayak turizmi için uygun olduğunu belirten Akkuş, Alman dağcıların inişlerini 3200 metreye kadar görüntüleyebildiklerini söyledi.

22.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağının zirvesine çıkan Alman dağcılar 4200 metrede kayak yaptılar

IĞDIR - Her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcı tarafından ziyaret edilen Ağrı Dağı'nda zirve yapan Alman dağcılar 4200 metreden itibaren kayarak indiler.

Dağcılar için dünyadaki önemli rotalardan biri olan 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, yılın her döneminde yüzlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlıyor. Kış mevsiminde de dağcıların tırmanış yaptığı Ağrı Dağı, yeni macera arayanların da gözdesi durumundadır. Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 6 Alman dağcıl 5137 metre yüksekliğine çıkarak zirve yaptıktan sonra inişe geçtiler. Alman dağcılar 4200 metreye geldikten sonra yanlarında götürdükleri kayak takımlarını açarak dağdan kaymaya başladılar. Ağrı dağına üyeleri ile beraber tırmanış yapan Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, bu manzarayı görünce cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı. Ağrı Dağı'nın dağ tırmanışı sporları için uygun olduğu kadar kayak turizmi için de elverişli olduğunu dile getiren Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş; "Biz 3 bin 800 metrelerdeydik, kış tırmanışı yapıyorduk. Bizden önce gelen 6 kişilik Alman ekibi vardı. Onların 4 bin 200 metreden itibaren kaydıklarını gördük. Bunu görüntülemek istedim. Burada aslında söylüyorduk dağ kayağı burada çok güzel olur, elverişlidir. Sadece tırmanışlar tek değil kayak turizmi de aslında Ağrı Dağı için elverişlidir. 4 bin 200'den itibaren arkadaşlar aşağı inince 3 bin 200'e kadar indiklerini görüntüleyebildik. Onlar aşağı çıkarken biz de zirveye doğru devam ediyorduk" dedi.

Alman dağcılar Ağrı Dağı\'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar
Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Iğdır, Ağrı, Spor, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı
    15:44 Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı

    Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Günübirlik tatil için parka gelenler, karla kaplı göl etrafında yürüyüş yaparak güzel manzarayı fotoğrafladı. Ziyaretçilerden Ensar Üngören, Gölcük'ün karla kaplanmasının ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, bu güzel manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.

  • Van'da Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı
    15:43 Van'da Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

    Van Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtım programları düzenledi. Hüsrev Paşa Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bugün 49 bin kiraz, 6 bin vişne olmak üzere 55 bin fidanı daha vatandaşa dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Çatak ilçesinde de vatandaşlara 4 bin kiraz ve 500 vişne fidanı dağıtıldı.

  • Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:43 Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldığı belirtildi. Yapılan araştırmada çalınan 3 motosikletin ele geçirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

  • Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, Trisome Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu
    15:42 Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, Trisome Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu

    Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

  • Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor
    15:39 Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar, renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Bu kadim Hint festivali, kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdeleyerek iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak. Katılımcılar, renkli tozlarla birbirlerini sürecek ve sevgi ve şefkatlerini ifade edecek.

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere toplu ulaşımda indirim sağlıyor
    15:39 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere toplu ulaşımda indirim sağlıyor

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler 11,25 liraya kullandıkları kontaksız kartları yapılan indirimle 9 liraya kullanabilecek. Açıklamada indirimden özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de faydalanabileceği belirtildi.


15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’yı eleştirdi Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:44:00. #1.11#
SON DAKİKA: Alman dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement