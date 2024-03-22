Alman dağcılar Ağrı Dağı\'nın zirvesine çıkarak 4200 metrede kayak yaptılar

Ağrı Dağının zirvesine çıkan Alman dağcılar 4200 metrede kayak yaptılar
IĞDIR - Her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcı tarafından ziyaret edilen Ağrı Dağı'nda zirve yapan Alman dağcılar 4200 metreden itibaren kayarak indiler.
Dağcılar için dünyadaki önemli rotalardan biri olan 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, yılın her döneminde yüzlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlıyor. Kış mevsiminde de dağcıların tırmanış yaptığı Ağrı Dağı, yeni macera arayanların da gözdesi durumundadır. Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 6 Alman dağcıl 5137 metre yüksekliğine çıkarak zirve yaptıktan sonra inişe geçtiler. Alman dağcılar 4200 metreye geldikten sonra yanlarında götürdükleri kayak takımlarını açarak dağdan kaymaya başladılar. Ağrı dağına üyeleri ile beraber tırmanış yapan Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, bu manzarayı görünce cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı. Ağrı Dağı'nın dağ tırmanışı sporları için uygun olduğu kadar kayak turizmi için de elverişli olduğunu dile getiren Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş; "Biz 3 bin 800 metrelerdeydik, kış tırmanışı yapıyorduk. Bizden önce gelen 6 kişilik Alman ekibi vardı. Onların 4 bin 200 metreden itibaren kaydıklarını gördük. Bunu görüntülemek istedim. Burada aslında söylüyorduk dağ kayağı burada çok güzel olur, elverişlidir. Sadece tırmanışlar tek değil kayak turizmi de aslında Ağrı Dağı için elverişlidir. 4 bin 200'den itibaren arkadaşlar aşağı inince 3 bin 200'e kadar indiklerini görüntüleyebildik. Onlar aşağı çıkarken biz de zirveye doğru devam ediyorduk" dedi.
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