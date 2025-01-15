Alman Ekonomisi İki Yıl Üst Üste Küçüldü - Son Dakika
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Alman Ekonomisi İki Yıl Üst Üste Küçüldü

Alman Ekonomisi İki Yıl Üst Üste Küçüldü

Almanya'nın 2024 GSYİH'sı %0,2, 2023'te ise %0,3 küçüldü. Yüksek enerji maliyetleri etkili oldu.

15.01.2025 19:02
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Alman ekonomisi 2024 yılında yüzde 0,2 oranında küçüldü. Yüksek enerji maliyetleri gibi etkenler geçtiğimiz yıl ekonominin iki kez art arda küçülmesine yol açtı.Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Almanya'da 2024 yılında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzde 0,2 oranında geriledi. GSYİH'da 2023 yılında da yüzde 0,3'lük bir düşüş kaydedilmişti. Son olarak 2002/2003 yıllarında iki yıl üst üste küçülme olmuştu.

Ekonomik ve yapısal yüklerin 2024 yılında daha iyi bir ekonomik gelişmenin önünü kestiğini belirten İstatistik Dairesi Müdürü Ruth Brand, ekonomik gelişimi engelleyen faktörleri "Alman ihracat sektörü için önemli pazarlarda artan rekabet, yüksek enerji maliyetleri, ısrarla yüksek seyreden faiz oranları ve belirsiz bir ekonomik görünüm" sözleriyle sıraladı.

Almanlar tedirgin Almanya'da geçtiğimiz yıl ekonomi farklı nedenlerle küçüldü. Vatandaşların satın alım gücü artmasına rağmen, istihdam kaybı endişesi nedeniyle beklenen tüketim eğilimi gerçekleşmedi.

Yükselen enerji maliyetleri ve faiz oranları, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerini olumsuz etkilerken ihracatçıları Çin'den taleplerin azalması zorladı. Ayrıca, 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerden sonra göreve gelecek hükümetin izleyeceği politikaların belirsizliği şirketlerin yatırımlarını ertelemesine neden oluyor.

Ukrayna Savaşı'ndan hükümetteki bütçe çalkantılarına ve koalisyon hükümetinin seçimlere aylar kala dağılmasına kadar uzanan siyasi belirsizlikler de bu sürece olumsuz yansıdı.

Bu yıl için beklenti ne?

Ekonomistler içinde bulunduğumuz yılda en iyi ihtimalle hafif bir büyüme bekliyor. Ancak gözle görülür bir iyileşme yılın ilerleyen aylarında bekleniyor.

Ekonomistlere göre bunun nedeni sanayi ve inşaat sektöründeki siparişlerin azalmasının yanı sıra tüketici duyarlılığının zayıflaması.

Bu arada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'nın 2025 yılında diğer tüm sanayileşmiş ülkelerden daha yavaş büyüyeceğini öngörüyor.

DW/ TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Ekonomisi İki Yıl Üst Üste Küçüldü - Son Dakika

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