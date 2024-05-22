Alman Gazeteciler Birliği İsrail'in Al Jazeera'ya müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Alman Gazeteciler Birliği İsrail'in Al Jazeera'ya müdahalesine tepki gösterdi

Alman Gazeteciler Birliği İsrail\'in Al Jazeera\'ya müdahalesine tepki gösterdi

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Mika Beuster, İsrail'in yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera'ya hizmet sağlayan Associated Press'in Gazze Şeridi'ndeki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi. Beuster, İsrail hükümetinin özgür haberciliği kısıtlama hakkı olmadığını belirtti ve el konulan ekipmanların gazetecilere iade edilmesini istedi.

22.05.2024 10:43
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Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin özgür haberciliği böylesine büyük ölçüde kısıtlama hakkı bulunmadığını belirtti.

Uluslararası muhabirlerin engellenmeden haber yapmalarının mümkün olması gerektiğini vurgulayan Beuster, "Haber ajansının materyallerini kime ilettiği resmi mercileri ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

Beuster, İsrail hükümetinden, el konulan ekipmanların gazetecilere derhal iade edilmesini istedi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, dün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Gazeteciler Birliği İsrail'in Al Jazeera'ya müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika

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