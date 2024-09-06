Almanya'dan Ruanda'da İltica Önerisi

Güncel

Alman hükümetinin Göç Anlaşmaları Özel Temsilcisi Joachim Stamp, Rusya ve Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşan düzensiz göçmenlerin iltica işlemlerinin Ruanda'da yapılmasını önerdi.

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi Stamp, "Tabele Briefings" adlı medya kuruluşunun yayınında yaptığı açıklamada, Ruanda'nın düzensiz göçmenlere ilişkin İngiltere ile yaptığı anlaşmayla "kapasite" oluşturduğunu söyledi.

Stamp, AB'nin doğu sınırından gelen düzensiz göçmenlerin iltica işlemlerinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) çatısı altında Ruanda'da yapılması önerisinde bulundu.

Bu konuda "Ruanda'da oluşturan mevcut kapasitelerin kullanılmasının denenebileceğini" belirten Stamp, İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı anlaşmayla kendi önerisi arasındaki temel farkın iltica işlemlerinin BMMYK çatısında altında yapılması olduğunu kaydetti.

Stamp, uygulamanın sadece AB'ye doğu sınırlarından giren düzensiz göçmenler için geçerli olmasını istediğini belirterek, "Benim önerim bu noktada bu gruba yoğunlaşmamız. Yılda yaklaşık 10 bin kişi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Iraklılara, Suriyelilere ve Afganistanlılara "Buraya, Minsk'e ve Moskova'ya gelin ve sizi Avrupa'ya götürelim" şeklindeki propaganda yaptığını söyleyen Stamp, önerisi sayesinde bu propagandanın tutmayacağını belirtti.

Stamp, "Bu noktada üçüncü bir ülke bulabilirsek bu mükemmel olur. Ruanda dışında hazır olduğunu bildiren yok." diye konuştu.

Stamp, önerisi için yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, iltica işlemlerinin düzensiz göçmenlerin geldiği transit ülkelerde yapılmasını veya bu göçmenlerin Almanya'ya geldikten sonra AB dışındaki bir ülkeye gönderilmesini istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, haziranda iltica işlemlerinin AB dışındaki ülkelerde yapılabilmesine ilişkin olası modelleri incelemek üzere eyalet yönetimlerine söz vermişti.

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya göndermeyi hedeflemiş ancak temmuzda göreve gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in liderliğindeki yeni hükümet bu planı iptal etmişti.