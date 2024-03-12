Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu, Alman ordusunun personel ve altyapı sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika
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Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu, Alman ordusunun personel ve altyapı sorunlarına dikkat çekti

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu, Alman ordusunun personel ve altyapı sorunlarına dikkat çekti

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, Alman ordusunun en büyük sorunlarının personel, altyapı ve teçhizat eksikliği olduğunu belirtti. Högl, orduda muazzam bir personel açığı olduğunu ve mevcut personel sayısının hedeflenen seviyeye ulaşmanın zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, birçok kışlanın harap durumda olduğunu ve askerlerin hizmeti için uygun olmadığını söyledi. Högl, silahlı kuvvetlerin daha hızlı bir şekilde modernize edilmesi ve bütçenin arttırılması çağrısında bulundu.

12.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, silahlı kuvvetlerin en büyük sıkıntısının personel, altyapı ve teçhizat olduğunu kaydetti.

Högl, Silahlı Kuvvetler 2023 yılı değerlendirme raporunu Berlin'de kamuoyuna açıkladı.

Orduda "muazzam" bir personel açığı bulunduğunu belirten Högl, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür." dedi.

Högl, mevcut 181 bin olan personel sayısının 2031 yılına kadar 203 bin askere çıkarma hedefine ulaşmanın zor olduğunu ifade etti.

Birçok yerde altyapının felaket durumda olduğunu kaydeden Högl, "Harap odaları, küflü duşları ve tıkalı tuvaletleri olan kışlalarda çocukları yeni hizmete başlayan ebeveynlerden mektuplar alıyorum. Kışlaların kötü durumu kısmen utanç verici ve askerlerin hizmeti için uygunsuzdur." diye konuştu.

Eva Högl, silahlı kuvvetlerin daha hızlı bir şekilde modernize edilmesi ve silahlı kuvvetlere ayrılan bütçenin hızla arttırılması çağrısında bulunarak, "Hala personel, malzeme ve altyapı konularında kayda değer iyileştirmelerin henüz gerçekleşmediğini görmezden gelemiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük ekipmanlardan yedek parçalara kadar malzeme eksikliği bulunduğuna da işaret eden Högl, "Bu eksiklik Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar sonucunda daha da artmıştır." dedi.

Högl, geçen yıl birçok alanda önemli adımlar atıldığını ancak silahlı kuvvetlerin henüz hedefine ulaşamadığını belirtti.

Kaynak: AA

Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

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