Alman Öğrenciler Eskişehir'de Sosyal Hizmet Projelerini İnceledi

(ESKİŞEHİR) - Almanya'da öğrenim gören Ostfalia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

Türkiye'deki sosyal hizmet eğitimi ve uygulamalarını tanımak ve Almanya'daki sosyal hizmet sistemiyle karşılaştırmalı bir bakış açısı kazanmak amacıyla Eskişehir'e gelen Ostfalia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden 14 lisans öğrencisi ve iki öğretim üyesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün misafiri olarak kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı da ziyaret eden heyet, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği örnek projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyet, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Aşevi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Emek Kafe, ESMEK sağlıklı yaş alma atölyesi gibi birimleri ziyaret ederek çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Sosyal hizmet uygulamalarının nasıl planlandığı ve hayata geçirildiği konusunda kapsamlı bilgi edinen konuk grup, belediyenin özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan öğrenciler ve öğretim üyeleri, Eskişehir'de birçok kamu ve özel sosyal hizmet kuruluşunu gezme fırsatı bulduklarını, bu anlamda kendilerine destek sunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.