Alman Otomobil Üreticileri Çin\'deki Elektrikli Araç Satışlarında Büyük Artış Kaydetti

FRANKFURT, 1 Şubat (Xinhua) -- Küresel denetim ve danışmanlık firması PwC tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir analize göre, Alman otomobil üreticileri geçen yıl Çin pazarındaki toplam bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarında yaklaşık yüzde 50'lik büyük bir artış kaydetti.
Avrupa, Amerika ve Asya'da yer alan 20 büyük ülke ve bölgedeki BEV satışlarını kapsayan analiz, 2023'te dünyanın en büyük otomotiv pazarları arasında her üç BEV satışından ikisinin, pazara hakim olmaya devam eden Çin'de kaydedildiği sonucuna ulaştı.
Analiz, Alman otomobil üreticilerinin, en büyük satış pazarları olan Çin'de uluslararası rekabeti yakalamaya başladıklarını ve BEV satışlarını önemli ölçüde artırmayı başardıklarını belirtti.
Çin'de Alman yapımı elektrikli araç satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 49 arttı. Özellikle dördüncü çeyrekte Alman yapımı elektrikli araç satışlarında yüzde 63'lük devasa bir artış kaydedildi.
Analize göre bu durum, Alman yapımı elektrikli araçların Çin'deki pazar payının yüzde bir puan artarak 2023 yılında toplam yüzde 5'e yükselmesini sağladı.
2023 yılının Alman otomobil üreticileri için belirleyici bir yıl olduğuna dikkat çeken PwC Almanya ortağı ve otomotiv lideri Felix Kuhnert, söz konusu otomobil üreticilerinin rekabetçi modeller sayesinde kayda değer bir canlanma elde ettiğini ve elektrikli otomobil pazarının nihayet ana akıma ulaştığını giderek daha fazla fark ettiğini söyledi.
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