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Alman otomotiv sektörü uzmanı: Huawei, Google ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri otomobil sektöründe ezber bozan aktörler olacak - Son Dakika
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Alman otomotiv sektörü uzmanı: Huawei, Google ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri otomobil sektöründe ezber bozan aktörler olacak

Alman otomotiv sektörü araştırma uzmanı Ferdinand Dudenhoeffer, elektrikli ve akıllı otomobillerin pazar payının artacağını ve bu yeni dünyada Huawei, Google, Microsoft ve Xiaomi gibi teknoloji şirketlerinin önemli rol oynayacağını belirtti. Dudenhoeffer ayrıca, Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazar liderleri haline geleceğini ve Çin'in elektromobilite segmentinde merkezi bir rol oynayacağını söyledi.

Alman otomotiv sektörü uzmanı: Huawei, Google ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri otomobil sektöründe ezber bozan aktörler olacak
20.01.2024 - 16:51,
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Yeni otomobil dünyasında elektrikli ve akıllı otomobillerin pazar payının artacağını düşünen Alman otomotiv sektörü araştırma uzmanı Ferdinand Dudenhoeffer, bu yeni dünyada " Huawei, Google, Microsoft ve Xiaomi gibi teknoloji şirketlerinin ezber bozan aktörler haline geleceğine" inanıyor.

BERLİN, 20 Ocak (Xinhua) -- Mobilite odaklı araştırma şirketi CAR Center Automotive Research (Otomotiv Araştırmaları Merkezi) Duisburg Direktörü Ferdinand Dudenhoeffer, Çinli teknoloji şirketlerinin önümüzdeki yıllarda küresel otomotiv sektöründe kilit rol oynayacağını söyledi.

Dudenhoeffer, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, elektrikli otomobiller ve akıllı ya da yazılım tabanlı otomobillerin, pazar paylarını artırarak geleneksel otomobil teknolojilerinin yerini almasıyla önümüzdeki 10 yıl içinde otomobil pazarının "radikal bir değişimden geçmesinin" beklendiğini belirtti.

Dudenhoeffer, "Bu yeni otomobil dünyasında Huawei, Google, Microsoft ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri ezber bozan aktörler haline gelecek" dedi.

Örnek olarak Huawei ve Xiaomi'nin, "tam bir dijital ekosistem" sunan yeni otomobiller geliştirmekte olduğunu kaydeden Dudenhoeffer, "Bu, akıllı bir otomobile sahip olmanın ötesinde bir şey" diye konuştu.

Dudenhoeffer, kısa süre önce yayımlanan bir raporda, BYD'nin Toyota'yı geçmesiyle Çinli otomobil üreticilerinin yaklaşık 10 yıl içinde otomotiv işinde küresel pazar liderleri haline geleceği tahmininde bulunmuştu.

Raporda Dudenhoeffer, bunun nedeninin Çin pazarının yeni enerjili araç segmentinde "son derece dinamik şekilde büyümesi" olduğunu belirtti.

Raporda son üç yılda küresel satışlarını yüzde 309 artırarak 2023'te 3 milyon adede çıkaran BYD'nin "açık şekilde pazar lideri" olduğu vurgulandı. Çinli startup Li Auto ise geçtiğimiz yıl yüzde 318'lik daha hızlı bir büyüme sergiledi. Ancak 2023'te 376.000 adet yeni otomobil satan şirket, BYD'ye göre "önemli düzeyde küçük kaldı."

"Çin, otomotiv sektörünün elektromobilite segmentinde merkezi rol oynayacak yeni otomobil imalatçılarının gelişme alanı" diyen Dudenhoeffer, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, üretim rakamlarına göre en büyük fabrikasının şu anda Çin'de bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Alman otomotiv sektörü uzmanı: Huawei, Google ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri otomobil sektöründe ezber bozan aktörler olacak - Son Dakika
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