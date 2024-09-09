Alman Poliste Sistematik Önyargılar - Son Dakika
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Alman Poliste Sistematik Önyargılar

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinde yabancılara karşı sistematik önyargıların bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, polisin görevini icra ederken etnik kökenle ilgili önyargıları önemli rol oynuyor.

09.09.2024 19:47
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Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinde yabancılara karşı sistematik önyargıların bulunduğunu ortaya koydu.

Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan "Uyum İçin Medya Servisi" adlı kurumun yaptırdığı araştırmaya göre, Alman polisinin, görevini icra ederken, etnik kökenle ilgili önyargıları önemli rol oynuyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan araştırmada, polisin özellikle Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak gördüğü belirtildi. Bu kişiler şüpheli davranışta bulunmasa dahi polisin kimlik kontrolü ve üst araması yapabildiği kaydedildi.

Araştırma sonucunda, kişinin kökenine göre muamelede bulunulmasının poliste bireysel değil aksine genel çalışma süreçlerinde yerleşmiş bir uygulama olduğu tespiti yapıldı.

Polisin bir vakaya giderken yaptığı risk değerlendirmesinde güney Avrupalıları "fevri", Rusları ise "şiddet yanlısı" olarak tanımladığı ifade edildi. Polisin özellikle genç erkekleri, sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türk gençlerini "polise karşı düşman ve saygısız" olarak sınıflandırdığı belirtildi.

Bu nedenle ortaya çıkan ayrımcılığın da bu gruptan kişilere karşı ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük şeklinde dışarı yansıdığı kaydedildi. Ancak polisin benzer durumlarda bu profil dışındaki kişilere karşı daha ilgili ve saygılı davrandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Almanya, Güncel, Son Dakika

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