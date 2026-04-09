Alman Sanayi Devleri Savunma Sektörüne Yöneliyor - Son Dakika
Alman Sanayi Devleri Savunma Sektörüne Yöneliyor

09.04.2026 16:20
Deutz, Volkswagen ve Bosch, ekonomik kriz nedeniyle savunma sanayisine geçiş yapıyor. Almanya'nın savunma bütçesini artırma hedefi, otomotiv sektöründeki zorluklarla birleşince yeni bir stratejik yönelim ortaya çıkıyor.

Alman sanayi devleri Deutz, Volkswagen ve Bosch, ekonomik kriz ve küresel tehditler nedeniyle savunma sanayisine yöneliyor. 150 yıllık motor üreticisi Deutz, çiftlik ve madenlerden sonra Alman ordusuna odaklanırken, otomotiv şirketleri askeri bütçeden pay almak için yarışıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası başlatılan savunma hamlesi, askeri-endüstriyel bir patlamayı tetikledi. Deutz CEO'su Sebastian Schulte, motorlarının zorlu şartlardaki başarısını savunma alanına taşıma kararı aldı, bu da Almanya'daki zihniyet değişimini yansıtıyor.

Ekonomik büyümenin yavaşladığı Almanya'da, savunma harcamaları pozitif bir sürpriz olabilir. Hükümet, savunma bütçesini 2029'a kadar 153 milyar euroya çıkarmayı planlıyor, bu Ukrayna işgali öncesinin neredeyse üç katı. Otomotiv sektöründeki kriz, Volkswagen'in Osnabrück fabrikasının füze savunma sistemleri için araç üretmeyi düşünmesi gibi dönüşümleri hızlandırıyor. Bosch gibi tedarikçiler de savunma uygulamalarını inceliyor.

Deutz, drone üreticileriyle ortaklıklar kurarak bu değişimi destekliyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un CEO'larla buluşması, koordinasyonun artığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, sanayi şirketlerinin ordunun karmaşık süreçlerine uyum sağlamakta zorlanabileceği konusunda uyarıyor. Savunma sektörünün ekonomideki payı artıyor, ancak otomotiv gibi büyük bir sektörü tek başına ikame etmesi zor görünüyor; otomotiv %7 paya sahipken, savunma henüz %0,5 seviyelerinde. Berlin'in bu bütçeyi stratejik bir plana dönüştürüp dönüştüremeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Alman Sanayi Devleri Savunma Sektörüne Yöneliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Alman Sanayi Devleri Savunma Sektörüne Yöneliyor - Son Dakika
