Almanlar Merz'in Putin ile Görüşmesini Destekliyor

12.02.2026 18:09
Yüzde 58'lik kesim, Başbakan Merz'in Putin ile doğrudan görüşmelerini destekliyor.

Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başbakan Friedrich Merz'in Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler yapmasını desteklediğini ortaya koydu.

YouGov şirketi Alman Haber Ajansı (DPA) için 6-9 Şubat tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 42 kişi ile anket yaptı.

Ankette, katılımcıların yüzde 58'inin Merz'in Putin ile savaşın sonra erdirilmesi üzerine doğrudan görüşmesini "büyük ölçüde" veya "tamamen" desteklediği belirtildi.

Katılımcıların yüzde 26'sının ise iki liderin görüşme yapmasına karşı çıktığı ifade edildi.

Alman Şansölyesi ile Rus lider arasında bir görüşmeyi yüzde 64 ile en fazla Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) taraftarlarının desteklediği aktarılan ankette, yüzde 47 ile Sol Parti taraftarlarının böyle bir görüşmeyi desteklemediği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 6 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'ya yaptığı ziyarete işaret ederek, "Bu ziyaretin ardından birkaç gün sonraki sonuç Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalanmasına kadar varan şiddetli bombardımanlar oldu. Böyle sonuçlara yol açan görüşmeler yapmak istemiyorum." demişti.

Merz, ancak bu savaşı sonlandırmayı hedefleyen tüm görüşmeleri desteklemek istediğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nihayete erdirilmesi ve doğrudan müzakereler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğun yeniden sağlanması konusunda hazırlık içinde olduklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

