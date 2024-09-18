Almanya Anayasa Mahkemesi'nden AfD Kararı

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Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, yabancı ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis'teki komisyonlara başkanlık etme konusunda yasal hakkının bulunmadığına karar verdi.

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi, AfD'nin, Federal Meclis'teki 26 komisyondan üçüne başkanlık edebilmek için yaptığı başvuruyu reddettiğini duyurdu.

Federal Meclis'teki AfD'lilerin komisyonlara başkanlık etme konusunda yasal hakkının bulunmadığına hükmeden mahkeme, kararına gerekçe olarak, komisyonların başkanlığının nasıl düzenleneceğinin Federal Meclis'in özerkliğine bağlı olmasını gösterdi.

Federal Meclis'in son yasama döneminde Hukuk İşleri Komisyonu, AfD'li politikacı Stephan Brandner'ın komisyona başkanlık için yaptığı adaylık başvurusunu oylamayla reddetmiş, bunun üzerine AfD konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.